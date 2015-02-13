版本:
中国
债券 | 2015年 2月 13日 星期五 10:01 BJT

路透基点：无锡药明康德三年期贷款规模增至1.65亿美元--TRLPC

路透香港2月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，在纽约
上市的无锡药明康德三年期离岸贷款规模由最初的1.5亿美元增加至1.65
亿。
    
    担任本案的牵头行兼簿记行花旗集团承贷2,500万美元，DNB
Bank、华南商业银行国际金融业务分行、韩国产业银行、Siemens
Financial Services各以承贷2,100万美元加入，获得牵头行兼簿记行头
衔。
    
    东亚银行、中国信托商业银行、玉山银行国际金融业务分行、以及恒
生银行各承贷1,400万美元，担任牵头行。
    
    据消息人士称，协议将于周五签署。
    
    贷款协议分为两部分：A部分为1亿美元的定期贷款，B部分为6,500万
美元的循环贷款。
    
    利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码237.5个基点，平均年限为
2.5年。
    
    银行参贷价码为：

    承贷3,000万美元以上，获得牵头行兼簿记行头衔，综合收益277.5个
基点，前端费100个基点；

    承贷2,000-2,900万美元，获牵头行头衔，综合收益273.5个基点，费
用90个基点。
    
    贷款A部分有18个月宽限期，之后将分四次每半年等额偿还：15% (前
两次), 20% (第三次) 和50%(第四次)。
    
    贷款B部分在18个月宽限期后，分四次每半年不等额偿还：15% (第一
和第二次), 20% (第三次)和50% (第四次)。
    
    借款方的子公司料将为本贷款提供担保。

    所筹资金用于一般运营目的。

    药明康德在2000年12月成立，是全球领先的制药、生物技术以及医疗
器械研发开放式能力和技术平台公司，在中美两国均有运营实体。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐