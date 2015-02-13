路透基点：无锡药明康德三年期贷款规模增至1.65亿美元--TRLPC

路透香港2月13日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，在纽约 上市的无锡药明康德三年期离岸贷款规模由最初的1.5亿美元增加至1.65 亿。 担任本案的牵头行兼簿记行花旗集团承贷2,500万美元，DNB Bank、华南商业银行国际金融业务分行、韩国产业银行、Siemens Financial Services各以承贷2,100万美元加入，获得牵头行兼簿记行头 衔。 东亚银行、中国信托商业银行、玉山银行国际金融业务分行、以及恒 生银行各承贷1,400万美元，担任牵头行。 据消息人士称，协议将于周五签署。 贷款协议分为两部分：A部分为1亿美元的定期贷款，B部分为6,500万 美元的循环贷款。 利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码237.5个基点，平均年限为 2.5年。 银行参贷价码为： 承贷3,000万美元以上，获得牵头行兼簿记行头衔，综合收益277.5个 基点，前端费100个基点； 承贷2,000-2,900万美元，获牵头行头衔，综合收益273.5个基点，费 用90个基点。 贷款A部分有18个月宽限期，之后将分四次每半年等额偿还：15% (前 两次), 20% (第三次) 和50%(第四次)。 贷款B部分在18个月宽限期后，分四次每半年不等额偿还：15% (第一 和第二次), 20% (第三次)和50% (第四次)。 借款方的子公司料将为本贷款提供担保。 所筹资金用于一般运营目的。 药明康德在2000年12月成立，是全球领先的制药、生物技术以及医疗 器械研发开放式能力和技术平台公司，在中美两国均有运营实体。(完)