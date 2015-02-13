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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 08:55 BJT

《交易视点》台债料因提前封关，市场流动性陷低档--永丰金证券

路透台北2月13日 - 台湾永丰金证券最新债市日评认为，台湾公债市场周四趋近零，透过等殖交易系统仅成交0.5亿台币。

市场表示，为降低交割困扰，债市提前封关意味浓厚。展望后市，接下来就是观察春节期间国际债市面临希腊债务协商等变数的走向，待24日开盘后再一次反映。周五封关前，基本上不会有什么成交，纵然有，也可能只是因为调整部位的少量抛补，在市场流动性极差下，成交利率恐怕不具代表性。五年券103/15 未成交，区间预期在0.96%-1.04%。十年券103/13 成交量0.5亿，区间预期在1.53%至1.63%。(完) (整理 高洁如; 审校 林高丽)
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