汽车产业：2014年美国车辆召回创新高，通用和高田相关事件备受瞩目

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透华盛顿2月12日 - 美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)周四指出，去年美国共有创记录的6,390万辆车被召回，以通用汽车点火开关和高田安全气囊等备受瞩目的相关召回为首。
NHTSA表示，2014年被召回的汽车数量，是前记录--2004年召回3,080万辆的两倍多。
通用汽车自2014年2月开始召回了260辆汽车，替换有瑕疵的点火开关，令该公司遭到严格检视，且可能促使其他车商提高召修的警觉性。
包括通用本身在内发起的数项调查判定，通用汽车早在几年前就该召回那些车辆。其瑕疵车种的点火开关可能无预警关闭引擎，安全气囊、动力方向系统及动力刹车失去作用，因此造成的事故已至少导致52人丧生。
去年数以百万计车辆召回，和日本供应商高田 制造的汽车安全气囊有关。高田的瑕疵安全气囊爆裂时可能会力道过大，使得金属碎片在车内四处喷撒。美国已有五起因高田气囊相关事故致死的案例，皆发生在本田汽车 。
NHTSA本身也受到国会议员和安全倡议者的抨击，他们认为NHTSA未发现汽车瑕疵，且未给汽车制造商施加足够的监管压力。
美国总统奥巴马在2016年预算中，要求国会把提供NHTSA的经费增加9%到9.08亿美元，其中多数加码是加在聘雇更多调查人员，和开发更好的数据挖掘(data mining)工具来发掘瑕疵。
奥巴马也已要求，将NHTSA可裁罚车商的最高金额从目前的3,500万美元提高到3亿美元。(完) (编译 张若琪 审校 张明钧)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率