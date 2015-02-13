日本个股：三井住友信托银行正独家洽购花旗日本信用卡业务--日经

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透2月12日 - 日本经济新闻报导，日本三井住友信托银行正与花旗集团(Citigroup) 进行独家会谈，意在收购花旗在日本的信用卡业务部门。花旗正计划淡出日本的消费银行业务。
报导称，隶属三井住友信托控股公司 的三井住友信托银行，希望下个月能就收购日本花旗信用卡业务达成协议；花旗目前负责日本大来(Diners Club)卡的发行业务。
据日本经济新闻报导，三井住友去年秋季已表达有兴趣以超过500亿日圆的价格，收购花旗信用卡业务。
三井住友也在检视自身的技术能力，以确保业务转移顺畅。
根据日本经济新闻12月报导，新生银行 、百货业者三越伊势丹控股 以及提供信用卡服务的企业JCB Co Ltd，之前也共同表达收购花旗信用卡业务的兴趣。
该报表示，不过最后由三井住友取得独家协商权，因考量到三井住友的规模且营运稳定。
未能立即取得花旗的评论。
花旗12月同意将日本零售银行业务出售给三井住友银行(SMBC)，三井住友银行为三井住友金融集团 旗下分支。
收购价格未获披露，不过熟知交易的消息人士对路透表示，SMBC将以约400亿日圆(3.33亿美元)收购日本花旗的零售银行业务。
花旗集团10月表示，将退出包括日本在内的11个市场的零售银行业务，藉此删减成本。花旗在日本的零售银行业务一直为贷款需求疲弱与利差下滑所苦。(完) (编译 陈宗琦；审校 张明钧)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率