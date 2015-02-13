中国证券：证监会监管转型是资本市场发展的真正利好--人民日报

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透北京2月13日 - 人民日报周五刊登时评称，中国证监会强化市场执法，传递出其主业从事前审批转变到事中事后监管的信号，这是中国资本市场发展的真正利好。
文章援引证监会通报，2014年共对55家机构、416名个人作出行政处罚，罚没款金额共计4.68亿元人民币。而此前，对部分涉“老鼠仓”案件的基金公司采取监管措施、治理信息披露违法违规等消息频繁公布，表明监管重拳已伸向各个违法违规高发领域，覆盖各类市场主体。
时评认为，监管转型是决定A股市场未来前景的关键一环。A股市场20多年来规模扩张迅猛，创新品种层出不穷，是市场发展的“快变量”；相比之下，市场公平正义前进的步伐却相对缓慢，成了“慢变量”。
“‘快变量’与‘慢变量’的差距如果越来越大，就会引发种种矛盾，加剧市场失衡。此时，亟待监管有形之手的转型，拉平‘三公’短板。”
时评指出，监管转型集中在两点：一是放，即简政放权，激发市场活力；二是紧，即强化稽查，维护市场秩序，前端的放要通过后端强有力的执法加以保障。
改革也会遇到硬骨头，如今稽查执法干的事却“对抗性”很强，如打击违法违规行为，清除不合格市场参与者，或在极端情况下进行风险处置，很多时候，监管者需要有“豁出去”的铁面和铁腕才行。当前正处于监管转型磨合期、监管能力建设期和监管质量提升期。
时评称，在某些情况下，违法违规行为能带来一时“繁荣”，严格执法可能冷却市场、引发阵痛。如果因此就排斥、否定对市场的规范，无疑是图小利而失大利。不久前，监管部门出手规范融资融券，有观点认为是打压股市，就表明一些人还未跟上监管转型的节奏。
“只有强化执法，荡涤尘垢，还资本市场风清气正，长远健康发展才有坚实基础，投资者利益才有切实保障。从这个意义上说，监管转型是市场发展的真正‘利好’。”
中国券商快速增长的融资融券“两融”业务此前被监管层敲响警钟。中国证监会1月对部分融资融券业务存在问题的证券公司进行处罚，其中包括：对中信证券 ，海通证券 和国泰君安采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施。 （完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率