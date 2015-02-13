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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 09:12 BJT

华泰长城期货：中国期指净空持仓持续回升，空方势力有所增强

以下内容节选自2月13日的《期货日报》：

周四，期指主力合约以十字星收盘，多空博弈力度有增无减。盘中持仓变化显示，空方在上午集中力量加仓，盘中持仓最高达到27.6万手，期指主力合约在空方的压制下快速回落40点，但在3450点支撑线附近部分空方头寸提前获利离场抑制了期指的下行步伐，使得多头在午后可以发动进攻，但在收盘前半小时多方集中离场，指数高位回落。

　　本周前三个交易日，多空双方主力连续增仓，其中多方平均日增仓9973手，空方平均日增仓8966手，博弈不断升温。尽管从增仓量上来看多方占优，而实际上空方内部操作更加一致，多方内部分歧明显。从周四前20席位的持仓来看，多方分歧增大，部分资金开始撤离，而空方在继续布局，四份合约加总后前20席位共减少买单2525手，增加卖单595手。另外，净空持仓本周以来持续回升，显示空方实力有所增强。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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