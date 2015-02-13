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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 11:24 BJT

《独家新闻》加拿大联邦预算案或为LNG项目提供税收优惠--文件

**第三次努力将会成功？**

在油价下跌已经侵蚀政府收入之际，这项举措可能令政府放弃数亿美元税金。

CAPP估计，这项提案终将能够刺激经济成长，在逾20年的时间为加拿大国内生产总值(GDP)增加约30亿加元(24亿美元)的价值。CAPP未立即对评论的要求做出回应。

加国政府确实在过去两次联邦预算案中，驳回行业对LNG项目提供税赋优惠的要求；目前亦不清楚这次是否会同意采纳。

由于市场状况动荡，目前也无法确定这项税赋优惠，是否足以刺激能源企业开工兴建LNG项目。

去年才从天然资源部门退休的资深经济学家Reg Plummer表示，这项提案会令国库进帐大减，同时给投资人回报率带来的好处也不到1%。他也表示，官员可能会考虑这项提案是否符合加国逐步取消石化燃料补贴的承诺。(完) (编译 许娜/李婷仪/陈宗琦；审校 张涛)
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