版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 09:14 BJT

中投期货：大连豆粕上涨动力不足抄底尚早

以下内容节选自2月13日的《期货日报》：

随着南美大豆陆续进入收割期，整体较为理想的天气条件令各方普遍看好产量前景。新的供应压力不断累积，美豆主力合约在1月中旬跌破千点关口后维持弱势运行。CBOT豆类盘面偏弱与海外市场大豆离岸基差下跌相叠加，远期进口大豆成本快速回落。国内豆粕期货市场先于美豆击穿去年9月创下的低点，弱势程度更胜美豆一筹。

　　当前国内外豆类市场继续处于消化过剩产量和库存的大环境之中。供过于求的现状导致豆类市场难以形成持续反弹。外部因素的刺激只能暂时缓解市场弱势。由于供求关系没有实质性改变，豆类市场的熊市特征仍有望继续深化。南美大豆最终产量确认前，美豆市场将维持振荡寻底过程。目前分析机构多预期美国新年度大豆播种面积会高于去年，同样无法为市场提供利多因素。国内大豆供应充足，生猪养殖业大面积亏损，春季禽流感疫情多发，国内豆粕市场主动性上涨因素仍显不足。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐