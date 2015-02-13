中投期货：大连豆粕上涨动力不足抄底尚早

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
以下内容节选自2月13日的《期货日报》：
随着南美大豆陆续进入收割期，整体较为理想的天气条件令各方普遍看好产量前景。新的供应压力不断累积，美豆主力合约在1月中旬跌破千点关口后维持弱势运行。CBOT豆类盘面偏弱与海外市场大豆离岸基差下跌相叠加，远期进口大豆成本快速回落。国内豆粕期货市场先于美豆击穿去年9月创下的低点，弱势程度更胜美豆一筹。
当前国内外豆类市场继续处于消化过剩产量和库存的大环境之中。供过于求的现状导致豆类市场难以形成持续反弹。外部因素的刺激只能暂时缓解市场弱势。由于供求关系没有实质性改变，豆类市场的熊市特征仍有望继续深化。南美大豆最终产量确认前，美豆市场将维持振荡寻底过程。目前分析机构多预期美国新年度大豆播种面积会高于去年，同样无法为市场提供利多因素。国内大豆供应充足，生猪养殖业大面积亏损，春季禽流感疫情多发，国内豆粕市场主动性上涨因素仍显不足。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率