光大期货：大连玉米期价盘整，节后华北现货市场存补涨需求

《全球汇市》美元在六个月低位附近企稳，欧洲经济前景改善支撑欧元

* 美元在近六个月低位企稳 * 欧元净多仓升至逾三年来最高--IMM * 2017年全球主要货币汇率变化：http://tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦5月22日 - 美元兑一篮子主要货币周一在六个月低位附近企稳，投资者评估美国政治风波影响以及欧元区经济复苏状况。 美国总统特朗普最近解雇联邦调查局(FBI)局长科米引发的骚动，令美元承压，而欧洲经济前景改善也鼓励投资者买入欧元，从而进一步打压美元。 特朗普出访中东，似乎已使华府政治风暴短暂降温。一些人担心，这场风暴就算没有危及特朗普的总统职位，也可能影响他的税改及财政刺激承诺。 美元指数 小升0.2%，至97.366。但这仍接近上个交易日触及的11月9日以来低点97.080。 “我们仍倾向认为美元偏多，”RBC Capital Markets外汇策略分析师Adam Cole称。 “升息预期的降温有点遭遇反击，但今天早上情况相当平静，本周的未来几天也是。” 美国圣路易斯联储总裁布拉德周五称，