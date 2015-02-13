光大期货：大连玉米期价盘整，节后华北现货市场存补涨需求

企业并购：海航集团洽商收购基金公司惠理集团部分股权--彭博
彭博援引消息人士称，海航集团将收购惠理集团主席谢清海持有的部分股权，并可能进一步增持。彭博没有详细说明海航希望收购多少股权。
以下内容节选自2月13日的《期货日报》：
本周，玉米主力1505合约冲高回落。周二，玉米1505合约最高上冲至2500元/吨，其后快速下行。随着春节临近，玉米深加工及饲料消费企业暂停玉米采购，玉米现货市场提前休市。期货市场因缺乏新消息刺激，玉米期价也陷入盘整格局。
今年年初，随着临储玉米收购启动，东北临储玉米收购进度持续加快。春节前国储玉米收购总量占东北玉米总产的五成以上。元旦后至春节前，产区农户积极将手中玉米销售给国储代收企业。玉米现货市场中，优质玉米粮源主要集中在贸易商和临储库，玉米现货市场供应再次出现偏紧的局面。
现货价格方面，在东北玉米加快收购的利多因素影响下，东北玉米现货价格在春节前也出现了一波快速拉涨行情，华北玉米因缺乏政策支撑价格跟涨。截至2月12日，长春二等玉米进厂价达到2270元/吨，较1月末上涨20元/吨。与东北玉米相比，华北玉米涨势趋缓，贸易商及玉米收购企业普遍预计春节后华北玉米存在补涨要求。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
彭博援引消息人士称，海航集团将收购惠理集团主席谢清海持有的部分股权，并可能进一步增持。彭博没有详细说明海航希望收购多少股权。
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