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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 09:26 BJT

永安期货：沪铜看跌，受成本与产能压制

以下内容节选自2月13日的《期货日报》：

1月2日，新年的第一交易日伦铜3月合约就收出了一根小阴线，预示了今年铜价的弱势。随后，从1月2日至14日，外盘期铜走出九连阴，多头毫无反抗之力。由于1月13日和14日两日连续大幅下跌，期铜价格创出了五年来的新低。一时间，市场上纷纷响起了做空铜的声音。上周在降准预期的带动下，铜价有所反弹，市场悲观预期降温。

　　在铜矿成本降低产能增加、国内冶炼瓶颈逐渐改善和下游消费稳中趋弱的作用下，全球精铜供需平衡正在转向过剩。因此，我们预期伦铜3月合约仍然会维持走低的态势，但是下方的空间不会太大。目前伦铜在5620美元/吨左右波动，价格相对较低，投资者应该等待反弹后抛空，全年采取高抛低平的策略为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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