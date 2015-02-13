英国经济：央行总裁称若零通胀维持一年以上，则有可能出手刺激

路透伦敦2月12日 - 每日电讯报援引英国央行总裁卡尼的讲话报导，如果近零通胀持续一年以上，英国经济或许就需要推出更多刺激措施，但英国央行预计下次利率变动为加息，而非降息。

“风险在于经过一段时间的低通胀，假若今年通胀总体接近零，这主要是受汽油价格大幅下降所推动，”卡尼在接受每日电讯报专访时表示。

“这种情况影响到通胀预期，并影响薪资情况，涉及范围扩大到诸多其他物价，导致低通胀持续下去，”他并称，这种情况就可能需要“一些额外刺激”。

英国央行周四称，受油价下降提振，预计英国今年经济增速将创2006年来最快。此后卡尼即发表上述这番言论。

卡尼在接受专访时表示，薪资将是衡量通胀预期是否降得太低的重要指标，但英国央行还将关注其他因素。

其他因素包括生产率水平，企业利润率和定价能力，以及物价疲弱在多大程度上是受之前英镑强劲影响。

卡尼重申，英国央行下次最可能的政策动向是加息，尽管加息步伐缓慢。