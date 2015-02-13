英国经济：央行总裁称若零通胀维持一年以上，则有可能出手刺激

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦2月12日 - 每日电讯报援引英国央行总裁卡尼的讲话报导，如果近零通胀持续一年以上，英国经济或许就需要推出更多刺激措施，但英国央行预计下次利率变动为加息，而非降息。
“风险在于经过一段时间的低通胀，假若今年通胀总体接近零，这主要是受汽油价格大幅下降所推动，”卡尼在接受每日电讯报专访时表示。
“这种情况影响到通胀预期，并影响薪资情况，涉及范围扩大到诸多其他物价，导致低通胀持续下去，”他并称，这种情况就可能需要“一些额外刺激”。
英国央行周四称，受油价下降提振，预计英国今年经济增速将创2006年来最快。此后卡尼即发表上述这番言论。
卡尼在接受专访时表示，薪资将是衡量通胀预期是否降得太低的重要指标，但英国央行还将关注其他因素。
其他因素包括生产率水平，企业利润率和定价能力，以及物价疲弱在多大程度上是受之前英镑强劲影响。
卡尼重申，英国央行下次最可能的政策动向是加息，尽管加息步伐缓慢。
“货币政策步伐要符合有限度地逐步加息，我不希望给人留下错误的印象，”他对该报表示。(完) (编译 李爽 审校 龚芳)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。