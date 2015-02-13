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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 09:28 BJT

华泰长城期货：郑棉上涨空间不宜过分乐观

以下内容节选自2月13日的《期货日报》：

1月下旬美棉触及57.05美分/磅的低位，创五年半以来新低。这引起了纺织行业买盘的兴趣，美棉连续三周出口超过10万吨，带动盘面强势反弹。相比美棉，郑棉较为平淡，虽然在美棉带动下，郑棉价格重心整体略有上移，但幅度较小。

当前，纺织企业陆续进入春节长假，棉花市场冷清，受资金限制以及棉花供应充足且价格疲软影响，纺织企业大多维持低库存，随用随买。尽管节前现货成交疲软，但棉企下调棉价的可能性不大。从往年的棉花消费数据来看，春节过后棉花的需求会有一定的改善。因此，棉企对节后补库行情的期待在情理之中。另外，虽然兵团棉花销售缓慢，176万吨棉花销售不到40万吨，但依旧不降价。兵团的挺价行为为国内棉花价格提供了一定支撑，但后期随着资金压力增大，支撑会逐步减弱。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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