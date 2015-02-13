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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 09:21 BJT

韩国汇市：韩元兑美元涨逾1%，美国数据疲弱拖累美元

路透首尔2月13日 - 韩元 周五从上日所及五周低点大幅反弹，受日圆上涨提振，并反映了美元全线疲态。之前美国公布经济数据疲弱。

0111GMT，韩元兑美元 报1,099.4韩元，周四收盘报1,110.7。(完)

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