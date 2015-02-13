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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 09:28 BJT

《中国重要政经日程》--2月13日

==========================近期重要政经日程==========================

2/14（周六）

--“中国经济50人论坛2015年年会”举行，年会主题：新常态下的“十三五”规划思路。

3/3(周二)

--全国政协十二届三次会议在北京召开。

3/5(周四)

--十二届全国人大三次会议在北京召开。

3/21（周六）

--由国务院发展研究中心主办的“中国发展高层论坛2015年会”将于3月21-23日在北京钓鱼台国宾馆举行，主题为“新常态下的中国经济”。

9/18（周五）

--第12届中国－东盟博览会将在广西南宁举办，至21日，泰国将是本届博览会的主题国。

注: * 代表新增日程

路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 宿泱韫；审校 张喜良)
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