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债券 | 2015年 2月 13日 星期五 10:27 BJT

路透基点：台湾宽频通讯寻求融资300亿台币--TRLPC

路透香港2月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，台湾宽频通
讯正寻求融资300亿台币。
    
    国泰世华银行，中国信托商业银行、台北富邦银行及台新国际商业银
行是牵头行兼簿记行。这四家银行亦牵头了台湾宽频于2013年6月签署的2
70亿台币七年再融资案。
    
    消息人士称，这笔融资案将由定期和循环贷款组成。
    
    其他的条件目前尚未讨论，该笔协议将在农历新年后推出。
    
    永丰银行、华南银行、日盛国际商业银行、京城银行、土地银行、三
井住友银行、大众银行和合作金库银行曾加入了2013年的融资案。
    
    当时交易分成用于再融资的222.5亿台币的分期贷款(A部分)，以及用
于资本支出的47.5亿台币的循环贷款(B部分)。(完)
    
  
 (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
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