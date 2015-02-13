路透基点：台湾宽频通讯寻求融资300亿台币--TRLPC

路透香港2月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，台湾宽频通 讯正寻求融资300亿台币。 国泰世华银行，中国信托商业银行、台北富邦银行及台新国际商业银 行是牵头行兼簿记行。这四家银行亦牵头了台湾宽频于2013年6月签署的2 70亿台币七年再融资案。 消息人士称，这笔融资案将由定期和循环贷款组成。 其他的条件目前尚未讨论，该笔协议将在农历新年后推出。 永丰银行、华南银行、日盛国际商业银行、京城银行、土地银行、三 井住友银行、大众银行和合作金库银行曾加入了2013年的融资案。 当时交易分成用于再融资的222.5亿台币的分期贷款(A部分)，以及用 于资本支出的47.5亿台币的循环贷款(B部分)。(完) (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)