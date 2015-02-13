路透基点：台湾宽频通讯寻求融资300亿台币--TRLPC

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透香港2月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，台湾宽频通 讯正寻求融资300亿台币。 国泰世华银行，中国信托商业银行、台北富邦银行及台新国际商业银 行是牵头行兼簿记行。这四家银行亦牵头了台湾宽频于2013年6月签署的2 70亿台币七年再融资案。 消息人士称，这笔融资案将由定期和循环贷款组成。 其他的条件目前尚未讨论，该笔协议将在农历新年后推出。 永丰银行、华南银行、日盛国际商业银行、京城银行、土地银行、三 井住友银行、大众银行和合作金库银行曾加入了2013年的融资案。 当时交易分成用于再融资的222.5亿台币的分期贷款(A部分)，以及用 于资本支出的47.5亿台币的循环贷款(B部分)。(完) (编译 孙茉莉; 审校 龚芳)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。