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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 10:10 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月13日

**明报**

--百威国际 终止向绿城中国 董事长宋卫平配股，但与云南省国资委旗下企业订立新的认购协议，对方将可能成为公司的控股股东。

--中国光纤 全资子公司的控股合资公司上海南明光纤顺利投产首批40G和56G的有源光缆产品，并计划参加今年3月在美国召开的光纤通讯大会，拓展国际市场。

**星岛日报**

--专为基金股东提供投票建议的ISS（Institutional Shareholder Services）建议长实 股东在本月25日召开的股东会上对长实与和黄 重组议案投赞成票。

**苹果日报**

--恒地 今年将推八个全新盘，提供超过1,800伙住宅单位，而公司去年的销售额达216亿港元，远超原订160亿港元的目标。

--米兰站 预计截至去年底止全年净亏损将按年增39.47%至5,300万港元，因去年下半年奢侈手袋零售市场持续放缓、中国旅游政策不断变动及占领中环运动之影响。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 潘嘉玲; 审校 雷美珍/张喜良)
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