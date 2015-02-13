港报财经评论：英美唱双簧，通缩不可怕--信报2月13日

英美唱双簧，通缩不可怕/ 习广思

昨天谈到过年前两份大礼，乌克兰率先达成停火协议，欧美股市上扬，但希腊债务谈判仍未有着落，死线为周一，且看能否多收一封利是。港股表现也有点生气，中国内地传出电讯业与广电系统合并，支持中港股市齐升，恒指升0.44%，国指涨1.14%，上证综指升0.5%。几单重要的国际金融消息都在港股收市后出现，欧洲两场重要政治谈判，乌克兰的停火谈判终于bingo。昨午5时10分，俄罗斯总统普京向媒体证实，本周日起乌克兰政府军与亲俄武装分子停火。

消息公布后，标普500指数期货即升8点，欧洲股市普遍升幅扩大，德国、西班牙及意大利股市涨逾1%，欧罗转强，俄罗斯卢布由跌转升，油价升幅扩大至逾3%，俄罗斯RTS指数升4%。希腊及欧罗区财长的首轮谈判仍未有结果，不欢而散，死线是下周一，所以仍未算绝望。外电引述荷兰财长说，原本他希望先定下未来两天的谈判程序，以加快讨论，但最终连这安排也无法达到，要下周一开会再倾。谈判未到最后一刻，双方都不会露出最后底牌，相信欧洲仍有机会派第二份大礼。

外汇市场另一个重要消息是，彭博引述消息人士指出，日本央行认为进一步放松货币政策可提升通胀，但亦有反效果，就是会令市场对日圆失去信心。其实，日本央行行长黑田东彦去年12月曾指出，弱日圆有利跨国企业的利润，但对一般日本家庭及小企业则有损。从这些言论看来，日本央行不想美元兑日圆升越120水平。日本央行发出这讯息，对世界经济是正面的，与联储局的讯息一样，毋须再以更宽松的货币政策挽救经济，有望令各国央行斗减息斗量宽斗贬值的浪潮告一段落，通缩阴霾逐步淡化，这对世界股市有利好作用。英伦银行傍晚发表的通胀报告，预测今年经济增长不俗，国民除税后收入增加3.5%，经济增长2.9%，通胀上半年可能见负数，但到下半年油价的基数效应会减弱，毋须忧虑。

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美元表现左右金价/ 苏子

受到美元强势及希腊“脱欧”机会可能性下降影响，前天黄金在美国市再被抛售，金价收市前夕更曾跌破去年11月至今年1月升幅的50%调整目标1,219美元，一度低见1,216.40美元水平。留意此低位刚好在100天平均线支持附近，同时亦为去年10月至今年1月日线图呈现的头肩底颈线关键支持所在。倘若昨晚金价未见再度下试此关键支持，反而可以显着升回上月15日的1,225.80美元低位以上波动及收市，则近日金价的大幅回落可视作去年11月开始的上升浪的正常后抽调整而已。

目前影响金价最重要因素便是美元的表现。由于联储局主席耶伦在本月24及25日将在国会发表证词，届时她的言论将会成为联储局是否在年中加息的重要线索。在耶伦出席国会听证会前，美元较大机会保持区间上落的走势，预料这有利金价伺机向上作出反弹，以改善目前已见超卖的短期技术走势。留意前天金价的急挫，已成功以大阴烛在20天保历加通道底部支持以下收市，而经过此番急挫后，目前通道的底部支持线的斜率已转为下跌，正处于1,221.60水平。倘若昨晚金价的收市价可以显着高于此水平（即正式返回通道内波动及收市），这有利金价结束已持续多天的单边跌市，并在目前市场一片看淡声中逐步回升。

目前除美国外，另一个有加息机会的发达国家便是英国了。因此英镑兑美元即使在美元处于强劲势头里运行，仍然可以保持偏强的势头。英镑兑美元近日的升势一直受制于20天保历加通道顶部阻力，汇价已略为突破此阻力，暂时最高曾见1.5342，此高位刚好为50天平均线阻力所在。稍后汇价若能进一步突破此平均线阻力及上周五的1.5352高位阻力并成功在之上收市，料会挑战去年下半年开始的下跌浪的23.6%反弹目标及100天平均线阻力。短线而言，只要英镑兑美元的调整没有低于20天平均线支持，宜采取逢低买入策略，止损则设在本月4日的1.5136低位以下。

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