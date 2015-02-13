港报社评：“港独”不仅是言论更有行动--文汇报2月13日

对于香港有人肆无忌惮的煽吹“港独”，有人认为这只是言论，并不构成对国家安全的威胁。大量事实证明“港独”不仅仅是言论，更有具体的行动。2013年“占中”搞手及反对派政客公然赴台与“台独”势力勾结策动“占中”；及后有“港独”组织高举“龙狮旗”强闯解放军驻港军营挑衅驻军。近日“港独”组织发动的“光复屯门”行动，实际是“港独”的“变种”，真正目的就是鼓吹两地区隔的“港独”行动。显然，“港独”已不仅属于言论范畴，而是危害国家统一和领土完整的危险行为。反“港独”，已经成为香港社会一项重大的政治责任。

2013年10月19日，“占中”发起人之一朱耀明、“真普联”召集人郑宇硕及工党主席李卓人，赴台与民进党前主席施明德谋划“合作占中”。及后，“港独”组织“香港人优先”成员在光天化日之下强闯解放军驻港军营，挑衅“一国”主权，说明“港独”势力的气焰愈益嚣张，引起社会各界的强烈批评，国务院港澳办发言人表达中央政府的严重关注。

持续79日的非法“占中”行动，更加是“港独”势力的一次“总爆发”。“占中”主要搞手学联，一直鼓吹所谓“香港问题，香港解决”，将香港视为独立的政治实体。“占中”惨败收场之后，“港独”势力并没有偃旗息鼓，最近通过发起暴力冲击“水货客”行动，挑拨两地民众对立，真正目的就是鼓吹“港独”。

这些事实清楚说明，“港独”已经不只是言论，而是有组织、有目标的行动。各界必须高度警惕，联手遏止。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘