港报社评：“港独”不仅是言论更有行动--文汇报2月13日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
对于香港有人肆无忌惮的煽吹“港独”，有人认为这只是言论，并不构成对国家安全的威胁。大量事实证明“港独”不仅仅是言论，更有具体的行动。2013年“占中”搞手及反对派政客公然赴台与“台独”势力勾结策动“占中”；及后有“港独”组织高举“龙狮旗”强闯解放军驻港军营挑衅驻军。近日“港独”组织发动的“光复屯门”行动，实际是“港独”的“变种”，真正目的就是鼓吹两地区隔的“港独”行动。显然，“港独”已不仅属于言论范畴，而是危害国家统一和领土完整的危险行为。反“港独”，已经成为香港社会一项重大的政治责任。
2013年10月19日，“占中”发起人之一朱耀明、“真普联”召集人郑宇硕及工党主席李卓人，赴台与民进党前主席施明德谋划“合作占中”。及后，“港独”组织“香港人优先”成员在光天化日之下强闯解放军驻港军营，挑衅“一国”主权，说明“港独”势力的气焰愈益嚣张，引起社会各界的强烈批评，国务院港澳办发言人表达中央政府的严重关注。
持续79日的非法“占中”行动，更加是“港独”势力的一次“总爆发”。“占中”主要搞手学联，一直鼓吹所谓“香港问题，香港解决”，将香港视为独立的政治实体。“占中”惨败收场之后，“港独”势力并没有偃旗息鼓，最近通过发起暴力冲击“水货客”行动，挑拨两地民众对立，真正目的就是鼓吹“港独”。
这些事实清楚说明，“港独”已经不只是言论，而是有组织、有目标的行动。各界必须高度警惕，联手遏止。
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率