投行观点：希腊若获得新一轮债务减免，债券较其他国家更安全--大摩

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透伦敦2月12日 - 摩根士丹利对其客户称，若希腊获得新一轮债务减免，该国债券较之欧元区其他几个国家的债券将是更安全的投资。
摩根士丹利在网络视频中表示，虽然希腊债务与国内生产总值(GDP)之比为175%，如果欧洲债权人给予希腊与原来一样的债务减免，该国的“信贷风险”相当于债务/GDP之比仅为88%的国家。摩根士丹利是希腊债市的做市商。
据欧盟统计局，欧元区七个国家的债务水平高于这一比率，它们是葡萄牙(128%)、爱尔兰(123%)、意大利(128%)、比利时(105%)、塞浦路斯(102%)、西班牙和法国(均为92%)。
“希腊3,200亿欧元债务的信贷风险，可能实际上低于欧元区其他一些国家，”摩根士丹利新兴市场固收收益策略全球主管Paolo Batori对路透表示。
希腊约90%债务是欠欧元区国家、欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金以及国际货币基金(IMF)等公共机构，因此希腊的债务构成在欧元区国家中较为独特。
Batori认为，债务的主要部分--从EFSF获得的1,070亿欧元救助贷款，应不被计作债务，因为它们未来八年不附息，而且30年内不用偿还。
希腊政府正在寻求更多债务减免，新财长瓦鲁法基斯表示，目标是从其他欧洲国家获得530亿欧元双边贷款。
Batori称，如果这些贷款重组后像EFSF贷款一样，那么它们也可以进行折算，这将使希腊债务看上去非常可控。
“看一下这些债务构成的具体特点就会发现，一部分希腊债务产生的信贷风险没有市场想像、或者传统方式显示的那样严重，”Batori称。
他补充说，希腊支付利息及偿还到期债务的能力，即可持续性，是评估投资这些债券相关风险的关键。
摩根士丹利并不是唯一呼吁重新评价希腊债务的机构。
美国投资机构Japonica Partners认为，基于不同的计算标准，希腊净债务仅相当于GDP的18%。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)