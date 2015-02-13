投行观点：希腊若获得新一轮债务减免，债券较其他国家更安全--大摩

路透伦敦2月12日 - 摩根士丹利对其客户称，若希腊获得新一轮债务减免，该国债券较之欧元区其他几个国家的债券将是更安全的投资。

摩根士丹利在网络视频中表示，虽然希腊债务与国内生产总值(GDP)之比为175%，如果欧洲债权人给予希腊与原来一样的债务减免，该国的“信贷风险”相当于债务/GDP之比仅为88%的国家。摩根士丹利是希腊债市的做市商。

据欧盟统计局，欧元区七个国家的债务水平高于这一比率，它们是葡萄牙(128%)、爱尔兰(123%)、意大利(128%)、比利时(105%)、塞浦路斯(102%)、西班牙和法国(均为92%)。

“希腊3,200亿欧元债务的信贷风险，可能实际上低于欧元区其他一些国家，”摩根士丹利新兴市场固收收益策略全球主管Paolo Batori对路透表示。

希腊约90%债务是欠欧元区国家、欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金以及国际货币基金(IMF)等公共机构，因此希腊的债务构成在欧元区国家中较为独特。

Batori认为，债务的主要部分--从EFSF获得的1,070亿欧元救助贷款，应不被计作债务，因为它们未来八年不附息，而且30年内不用偿还。

希腊政府正在寻求更多债务减免，新财长瓦鲁法基斯表示，目标是从其他欧洲国家获得530亿欧元双边贷款。

Batori称，如果这些贷款重组后像EFSF贷款一样，那么它们也可以进行折算，这将使希腊债务看上去非常可控。

“看一下这些债务构成的具体特点就会发现，一部分希腊债务产生的信贷风险没有市场想像、或者传统方式显示的那样严重，”Batori称。

他补充说，希腊支付利息及偿还到期债务的能力，即可持续性，是评估投资这些债券相关风险的关键。

摩根士丹利并不是唯一呼吁重新评价希腊债务的机构。

美国投资机构Japonica Partners认为，基于不同的计算标准，希腊净债务仅相当于GDP的18%。(完)