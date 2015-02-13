港报社评：冲击学术打压学者，将会引发群起反弹--明报2月13日

近期，环绕香港大学的一些讨论，是后“占领”时期政治持续燃烧的表征，部分内容不仅溢出了学术探讨，还有个别法律学院教授被点名，事态牵连学术自由和院校自主，触及香港社会的核心价值。目前，相关事态并未明确，例如法律学院教授陈文敏是否获推荐出任副校长，其过程是否涉及政治打压，不仅说法不同，连基本事实也未清晰。无论如何，若政治势力介入冲击学术自由与院校自主，极有可能引发强烈反弹，当局宜保持清醒，勿盲目冒进。

一些报章的报导角度与评论，是以政治操作处理事态，藉此对陈文敏的批评近乎人身攻击。这样的处理，若套用港大法律学院和陈文敏遭到批判的政治逻辑，则与打击政治异见人士，没有分别。

港大法律学院多教授等人，他们的政治取态不同，以今次政改为例，港大法律学院成员提出了5个方案建议，包括陈弘毅、戴耀廷、张达明、杨艾文和陈文敏等。他们在政治光谱分处不同位置，并无碍他们共事；若政治挂帅，对法律学院个别人士有意见，却一竹篙打尽学院全数人等，这种做法会被解读为株连。放在香港现况检视，引发反弹理所必然。

我们期望港大校方披露相关基本事实，并全面回应政治性质的责难，使香港社会知道港大的理念和方针是否维持不变，抑或在形格势禁之下有所调整。港大校方怎样看待港大成为港独的舆论重镇、如何扞卫学术自由和院校自主等，许多人都想听听港大主事人有什么说法。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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