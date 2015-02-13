港报社评：冲击学术打压学者，将会引发群起反弹--明报2月13日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
近期，环绕香港大学的一些讨论，是后“占领”时期政治持续燃烧的表征，部分内容不仅溢出了学术探讨，还有个别法律学院教授被点名，事态牵连学术自由和院校自主，触及香港社会的核心价值。目前，相关事态并未明确，例如法律学院教授陈文敏是否获推荐出任副校长，其过程是否涉及政治打压，不仅说法不同，连基本事实也未清晰。无论如何，若政治势力介入冲击学术自由与院校自主，极有可能引发强烈反弹，当局宜保持清醒，勿盲目冒进。
一些报章的报导角度与评论，是以政治操作处理事态，藉此对陈文敏的批评近乎人身攻击。这样的处理，若套用港大法律学院和陈文敏遭到批判的政治逻辑，则与打击政治异见人士，没有分别。
港大法律学院多教授等人，他们的政治取态不同，以今次政改为例，港大法律学院成员提出了5个方案建议，包括陈弘毅、戴耀廷、张达明、杨艾文和陈文敏等。他们在政治光谱分处不同位置，并无碍他们共事；若政治挂帅，对法律学院个别人士有意见，却一竹篙打尽学院全数人等，这种做法会被解读为株连。放在香港现况检视，引发反弹理所必然。
我们期望港大校方披露相关基本事实，并全面回应政治性质的责难，使香港社会知道港大的理念和方针是否维持不变，抑或在形格势禁之下有所调整。港大校方怎样看待港大成为港独的舆论重镇、如何扞卫学术自由和院校自主等，许多人都想听听港大主事人有什么说法。
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率