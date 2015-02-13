《路透晚报》--2月13日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：经济基本面未变，完成今年目标重在稳和进相互促进--政治局

中国中共中央政治局会议周四表示，完成今年经济社会发展主要预期目标和任务，关键是稳和进相互促进；经济发展基本面没有改变，要主动适应和引领经济发展新常态，保持经济运行在合理区间。

--中国经济：今年积极推进反垄断执法，进一步放开价格--发改委

为创造和维护公平公正的市场环境，中国国家发展和改革委周五表示，今年将积极推进反垄断执法，进一步放开价格，全面清理和废除妨碍市场和公平竞争的各种规定和做法。

--中国房地产：今年金融机构会为棚户区改造提供更多资金支持--住建部

中国住房和城乡建设部副部长齐骥周五表示，今年以国家开发银行为主的金融机构，还会为棚户区改造提供更多资金支持，而中央财政也会对保障性安居工程的中央补助给予更多支持。

【金融】

--中国金融：去年末商业银行不良贷款率为1.25%，创四年半新高--银监会

中国银监会周五表示，截止2014年12月末，中国商业银行不良贷款率为1.25%，为四年半高点，较年初上升0.25个百分点。

--企业并购：中投公司收购东京房地产地标目黑雅叙园--交易顾问

交易顾问表示，在从森信托株式会社手中以逾10亿美元收购东京地标建筑目黑雅叙园的交易中，中国主权财富基金--中国投资有限责任公司提供了多数资金。

--美国个股：摩根大通两名与亚洲聘雇调查有关的高管将离职--WSJ

华尔街日报引述熟知内情人士说法指出，摩根大通两名高管将离职，这两名高管均牵涉亚洲招聘行为调查。报导称，摩根大通亚太投资银行副董事长Todd Marin、以及亚洲投资银行副董事长Catherine Leung，将在未来几周离职。

--中国金融：1月消费信心环比回升，节日热情和财产收入预期成推手--银联

银行卡组织--中国银联联合新华社近日发布今年1月银行卡消费信心指数（BCCI）报告显示，当月银行卡消费信心指数环比上升1.82，节日消费热情拉动消费信心反弹回升。

【固定收益】

--《中国信用市场观察》利率走廊政策提升降准概率

中国央行利率走廊的调控思路，随着SLF停止操作一年后，决定在分支机构推广再次得到强化，SLF+MLF的短期利率走廊调控+中期利率引导的模式更加清晰，央行从数量调控向价格型调控的框架也更加完善。

--中国货币市场：IPO申购资金回流但节前备付需求仍在，隔夜资金较抢手

中国银行间资金市场周五主要回购利率涨跌互现，今日有逾万亿元IPO申购资金回流，但因春节前现金备付需求仍在，流动性并未现明显转暖，而隔夜资金较为抢手。

--中国债市动态：现券保持强势，宽松政策仍可期多头热情不退

中国银行间债市周五早盘现券收益率延续下探走势，宽松政策预期仍在，加之资金供求关系渐趋平衡继续推动现券强势；不过由于春节长假将至交投渐淡，IRS较平稳。

--中国票据市场：转贴利率本周小跌，春节长假将至交投趋于淡静

中国票据市场本周转贴利率小跌。密集新股IPO及节前现金需求叠加影响下，资金一度偏紧；但在节后流动性重返宽松的预期支撑下，票据受影响相对有限。而由于春节长假将至，市场交投趋于淡静。

--中国新债：国开行2月26日将招标增发至多280亿元五期债，期限1-10年

中国国家开发银行周五公告称，将于2月26日招标增发五期固息债，总额不超过280亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

--台湾债市：央行将研议取消单一机构标得公债不过1/3上限，料能缓解截标频率

台湾财政部国库署长凌忠嫄对路透表示，已委请央行研议是否取消单一金融机构的公债得标金额不得超过发行额1/3的限制；若此限制能获取消，可能缓解近期公债标售截标频频的现况。中央银行周五针对路透查询此事之后表示，财政部已告知此事，央行内部将会研议相关规定。

【外汇】

--中国汇市：人民币随中间价反弹，金融数据公布在即市场预期乐观

中国人民币兑美元即期周五早盘随中间价反弹，受隔夜美元指数 .DXY 创逾一周最大日跌幅带动。市场人士认为，最新企业资本项目账户可兑换仅限于上海自贸区内，对汇市影响有限，不过大规模资本外流的风险犹存。

--《离岸人民币综述》看贬CNH情绪浓厚随时压升即期利率，羊年难减压

本周离岸人民币（CNH）拆借利率走势跌宕起伏。因中国央行主动投放流动性且中资大行在离岸市场出手平抑，离岸短端人民币的利率前半周自历史高位回落；但CNH远期贬值压力仍在，羊年CNH拆借利率料易上难下。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升1%连五日反弹，信心增强持股过节心态较浓

中国股市沪综指周五收升1%，连续第五日反弹。分析师指出，今年开局国内经济疲弱，通缩压力较大，本周央行逆回购明显加量，市场对短期将降息的预期有所加强；同时投资者对A股中期行情信心较为坚定，持股过节的心态致反弹得以延续。

--全球金属：美国指控中国补贴出口业的贸易争端可能殃及铝制品

美国针对中国补贴出口行业发起法律行动,其中铝产品也是目标之一，引发业界再次担心中国可能砍掉铝制品出口退税。

--中港股业绩：民生银行去年净利同比增5.36%至445亿元--业绩快报

中国股份制银行--民生银行周五发布业绩快报，2014年实现净利润445.46亿元人民币，同比增长5.36%；年末不良贷款率较上年升0.32个百分点，至1.17%。

--中港个股：比亚迪拟出售液晶显示屏等业务，专注新能源汽车