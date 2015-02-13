港报社评：干预港大指控严重，院校必须维护自主--信报2月13日

据报导，“一些极具影响力的政府人士”亲自致电香港大学校务委员，要求否决法律学院前院长陈文敏担任副校长。假如此说属实，学术殿堂的自主性无疑是受到干预，再一次让人担心港大卷进明争暗斗的政治漩涡。

尽管港大校务委员会个别委员否认其事，例如张祺忠声称没有听过政府中人曾经打电话作出干预，但此事始终疑团未解，因为港大方面拒绝回应，尚未有一个正式的讲法，只是说正进行遴选工作。

按照《基本法》第137条规定：“各类院校均可保留其自主性并享有学术自由，可继续从香港特别行政区以外招聘教职员和选用教材。”故此，院校的自主性和学术自由，受到《基本法》的保障。港大作为学术自由桥头堡，理应能坚拒来犯以维护适切的自主。

指控还指控，事实归事实，特首梁振英究竟有没有企图影响港大的人事任命，还是一切只是以讹传讹，这是最值得斟酌的关键。虽然行政长官办公室已经发表声明否认，港大校长马斐森等等决策者亦必须有一个清晰的交代，既然被游说的是“大部分港大校务委员”，是非黑白应该不难厘清，相信没有人能够只手遮天。万一真相不知何故始终无法确定，港大再一次成立独立调查小组，不失为实事求是的办法。

干预大学自主或学术自由的罪名非同小可，须具更多真凭实据以支持指控，免予人捕风捉影之感；政府也应作出进一步交代，有则承担责任，无则以正视听，释公众疑虑。至于倘若有人曾作出瓜田李下之举，尽管说的一方视为茶余饭后的交流，由于涉及政治敏感性，亦宜开诚布公，由各方研判是非。

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