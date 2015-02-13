港报社评：干预港大指控严重，院校必须维护自主--信报2月13日

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
据报导，“一些极具影响力的政府人士”亲自致电香港大学校务委员，要求否决法律学院前院长陈文敏担任副校长。假如此说属实，学术殿堂的自主性无疑是受到干预，再一次让人担心港大卷进明争暗斗的政治漩涡。
尽管港大校务委员会个别委员否认其事，例如张祺忠声称没有听过政府中人曾经打电话作出干预，但此事始终疑团未解，因为港大方面拒绝回应，尚未有一个正式的讲法，只是说正进行遴选工作。
按照《基本法》第137条规定：“各类院校均可保留其自主性并享有学术自由，可继续从香港特别行政区以外招聘教职员和选用教材。”故此，院校的自主性和学术自由，受到《基本法》的保障。港大作为学术自由桥头堡，理应能坚拒来犯以维护适切的自主。
指控还指控，事实归事实，特首梁振英究竟有没有企图影响港大的人事任命，还是一切只是以讹传讹，这是最值得斟酌的关键。虽然行政长官办公室已经发表声明否认，港大校长马斐森等等决策者亦必须有一个清晰的交代，既然被游说的是“大部分港大校务委员”，是非黑白应该不难厘清，相信没有人能够只手遮天。万一真相不知何故始终无法确定，港大再一次成立独立调查小组，不失为实事求是的办法。
干预大学自主或学术自由的罪名非同小可，须具更多真凭实据以支持指控，免予人捕风捉影之感；政府也应作出进一步交代，有则承担责任，无则以正视听，释公众疑虑。至于倘若有人曾作出瓜田李下之举，尽管说的一方视为茶余饭后的交流，由于涉及政治敏感性，亦宜开诚布公，由各方研判是非。
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路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率