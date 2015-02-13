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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 10:11 BJT

芝加哥期市：大豆期货连续第二日上涨，本周涨幅超过1%

3月小麦期货 本周跌逾1%，为过去两个月内第七周下跌。
    
    美国农业部周四公布，大豆一周出口销量为746,200吨，高于预期。
    
    小麦出口与市场预期相符，但玉米一周出口销售量高于分析师预估。
    
    美国国内对大豆的需求也较旺盛，导致美国现货市场交易员提高基差报价，以吸引农户
的销售。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           520.75    -0.50  -0.10%    -0.95%     535.38   45
    CBOT玉米           383.50     0.50  +0.13%    -0.58%     386.78   46
    CBOT大豆           985.00     1.25  +0.13%    +0.74%     993.88   54
    CBOT稻米           $10.38    $0.04  +0.44%    -0.05%     $10.96   43
    美国原油           $51.07   -$0.14  -0.27%    +4.57%     $48.46   56
    汇率
    欧元/美元          $1.140   $0.000  -0.04%    +0.59%
    美元/澳元           0.775    0.001  +0.16%    +0.36%
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

     
    
    

 (编译 张荻/于春红; 审校 龚芳/张若琪)
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