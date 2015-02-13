拉美金融：委内瑞拉新外汇平台启用，本币大贬69%

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透加拉加斯2月12日 - 委内瑞拉周四启用新的自由浮动外汇平台后，委内瑞拉货币贬值69%。该平台是总统马杜罗(Nicolas Maduro)为阻止资本外流，且在原油价格崩跌的情况下，为本国财政提供支持的部分措施。
此举或有助于缓解市场对可能出现债务违约的担忧，推动美元供给；不过在经济衰退，产品短缺和市场供应紧俏之际，恐会令本已飙升的通胀率继续上扬。
通过这项调整，在委内瑞拉开展业务的外国企业可能会减记数以十亿计美元，例如通用汽车 、西班牙电信(Telefonica) 和德国药厂拜耳 。
委内瑞拉央行称，这个名为Simadi的外汇交易平台交易首日，美元兑玻利瓦尔(bolivar)触及170，在委内瑞拉的三层外汇管控体系中，为玻利瓦尔的最低汇率，该体系中的美元兑玻利瓦尔汇价还有6.3玻利瓦尔和12玻利瓦尔。
Simadi交易系统取代了之前的Sicad II汇率平台，该平台上的汇率大约在52玻利瓦尔。
Simadi平台的汇率目前接近黑市约190的水准。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 王颖/蔡美珍)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。