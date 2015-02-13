拉美金融：委内瑞拉新外汇平台启用，本币大贬69%

路透加拉加斯2月12日 - 委内瑞拉周四启用新的自由浮动外汇平台后，委内瑞拉货币贬值69%。该平台是总统马杜罗(Nicolas Maduro)为阻止资本外流，且在原油价格崩跌的情况下，为本国财政提供支持的部分措施。

此举或有助于缓解市场对可能出现债务违约的担忧，推动美元供给；不过在经济衰退，产品短缺和市场供应紧俏之际，恐会令本已飙升的通胀率继续上扬。

通过这项调整，在委内瑞拉开展业务的外国企业可能会减记数以十亿计美元，例如通用汽车 、西班牙电信(Telefonica) 和德国药厂拜耳 。

委内瑞拉央行称，这个名为Simadi的外汇交易平台交易首日，美元兑玻利瓦尔(bolivar)触及170，在委内瑞拉的三层外汇管控体系中，为玻利瓦尔的最低汇率，该体系中的美元兑玻利瓦尔汇价还有6.3玻利瓦尔和12玻利瓦尔。

Simadi交易系统取代了之前的Sicad II汇率平台，该平台上的汇率大约在52玻利瓦尔。

Simadi平台的汇率目前接近黑市约190的水准。(完)