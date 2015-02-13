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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 12:51 BJT

更正-日本股市：早盘下跌，投资人对上日凌厉涨势了结获利

(因英文原文有误，内文第一段最后一句应为“周期性个股”，而非“防
御型个股”)
    路透东京2月13日 - 日本股市日经指数周五下跌，从前日的七年半收
盘高位回落，投资人对发那科株式会社 这类前日上涨的多个股票
获利了结，但周期性个股买气缩限跌势。
    
    发那科下跌1.3%，占日经指数跌势11点；发那科周四大涨6.2%，因媒
体报导称Third Point收购该公司股权。
    
    早盘尾段，日经指数 下跌0.2%，至17,952.72点，上日收报17
,979.72点，创下2007年7月以来收盘高位。日经指数周线上涨1.5%。
    
    不过东证股价指数(Topix) 表现突出，上涨0.2%，报1,451.82
点，33个分项指数有19个上涨。
    
    金融与地产类股领涨东证指数，证券类指数 上涨1.1%，其
他金融类指数 劲升2.3%，地产类指数 上扬1.8%。
    
    出口商类股涨跌互见，此前日圆兑美元 从周三触及的五周高位
120.48美元回落，报119.04日圆。
    
    丰田汽车 跌0.5%，本田汽车 小涨0.2%。
    
    JPX日经400指数 小涨0.1%，报13,147.36点。(完)
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