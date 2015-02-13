全球金市：欧洲1月实货金销售跳增，区域前景疑虑促使投资人拥抱黄金

路透伦敦2月12日 - 交易商表示，欧洲1月实货金销售跳增，因欧洲央行政策行动以及希腊反撙节的左翼激进联盟党(Syriza)胜选，引发对欧元区前景疑虑，促使消费者追捧黄金。

金融市场上月历经数次震撼，包括欧洲央行出台新计划为经济挹注数以十亿欧元计的资金、瑞士央行把瑞郎与欧元脱钩、Syriza赢得希腊大选。

这些事件导致欧元兑美元挫低6.7%，为2012年中期以来最差月度表现，投资人也转而寻求黄金等其他资产。

德国金币交易商Degussa公布，其1月在德国的金币销售较上年同期激增35%。

“1月时生意真的很不错，希腊选举结果以及瑞郎大地震，促使很多客户买进黄金。”Degussa执行长Wolfgang Wrzesniok-Rossbach说。“结果以客户成交金额来看，刷新了我们在德国的月度记录。”

奥地利铸币局表示，该局的1月份维也纳爱乐金币销量较上年同期成长6%至44,715盎司。

相反地，美国铸币局上月金币销量却是下滑11%。澳洲伯斯铸币局金币及金条销量在1月也下滑至近三年最低水平。