全球金市：欧洲1月实货金销售跳增，区域前景疑虑促使投资人拥抱黄金

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透伦敦2月12日 - 交易商表示，欧洲1月实货金销售跳增，因欧洲央行政策行动以及希腊反撙节的左翼激进联盟党(Syriza)胜选，引发对欧元区前景疑虑，促使消费者追捧黄金。
金融市场上月历经数次震撼，包括欧洲央行出台新计划为经济挹注数以十亿欧元计的资金、瑞士央行把瑞郎与欧元脱钩、Syriza赢得希腊大选。
这些事件导致欧元兑美元挫低6.7%，为2012年中期以来最差月度表现，投资人也转而寻求黄金等其他资产。
德国金币交易商Degussa公布，其1月在德国的金币销售较上年同期激增35%。
“1月时生意真的很不错，希腊选举结果以及瑞郎大地震，促使很多客户买进黄金。”Degussa执行长Wolfgang Wrzesniok-Rossbach说。“结果以客户成交金额来看，刷新了我们在德国的月度记录。”
奥地利铸币局表示，该局的1月份维也纳爱乐金币销量较上年同期成长6%至44,715盎司。
相反地，美国铸币局上月金币销量却是下滑11%。澳洲伯斯铸币局金币及金条销量在1月也下滑至近三年最低水平。
以欧元计价黄金 在1月升至21个月高点，报每盎司1,167.94欧元。现货金 则上涨8%，报每盎司1,282.80美元，创下三年内最大月度涨幅。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)