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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 10:25 BJT

韩国数据：1月出口修正值为同比下降0.7%，初值为下降0.4%

路透首尔2月13日 - 韩国海关周五公布的修正数据显示，1月出口较
上年同期下降0.7%，略逊于初值的下降0.4%。

    修正数据显示，韩国1月对美国出口从增长15.2%下修至增长14.8%。
对中国出口上升5.3%；对欧盟出口则下降23.0%，后两者数据修正后与初
值一致。

    以下为韩国关税厅发布的1月外贸修正数据：

                                修正值          *初值
    贸易收支(10亿美元)          顺差5.4        顺差5.5
    出口额(10亿美元)              45.2           45.4 
          (较上年同期变动%)       -0.7           -0.4
    进口额(10亿美元)              39.8           39.8 
          (较上年同期变动%)       -11.0          -11.0 

    *初值为产业通商资源部2月1日公布的数字。(完)
  
 (编译 于春红; 审校 张若琪)
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