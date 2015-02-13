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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 10:25 BJT

台湾债市：指标债未见成交，留意封关后国际市场变化

路透台北2月13日 - 台湾公债次级交易市场周五封关日交投冷清依旧，开盘逾一小时，指标五年、10年公债均无成交。交易员表示，受交割限制影响，多数交易商已提早休假，预料今日交易量维持极低量水准。

交易员指出，今日指标五年与10年公债的买卖报价很宽，除非有特殊考量，否则成交不易。农历春节期间，还是要留意国际债市的变化，由于美债殖利率已经弹升一波，若近期指标10年公债 殖利率能持稳在1.90-2.0%区间，则对台债的影响料将轻微。

〞都下好离手了，交易意愿很低。〞一位证券商交易员说。

台湾债市将于13日封关，24日开红盘。

标债前预估指标公债今日主要交投区间：

• 10年公债104/05 ：1.59-1.62%

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：美国公债价格从海外低点回升，美国公布疲弱数据后收复失地

--《全球汇市》美国经济数据疲软致美元处于守势，欧元跌势暂歇 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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