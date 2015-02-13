更新版 1-台湾汇市：台币盘初跳升，国际美元震荡走弱亚币回稳

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
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路透台北2月13日 - 台币兑美元 周五盘初劲扬，一度跳升逾2角。汇银人士表示，上日美国疲弱数据致国际美元再显疲态，推升包括台币在内的亚币走高，但后续走势仍难以完全确认，初步预估下周二本地市场封关前仍较为区间来回。
市场人士指出，台币现汇市场和无本金交割远汇(NDF)近来表现十分震荡，一日涨一日跌的走势让市场难以捉摸。不过现汇市场受到农历年关前本币需求增高，及外资持续汇入的影响，急贬不易，惟升值又吸引进口商进场买汇，暂时有助平抑汇价受国际市场影响的程度。
〞接下来要过年了，量会比较小，可能反应国际的波动还不会那么直接。〞一本地银行交易员说。
今日早盘台币高位31.390约在一周新高，持平2月6日的盘间高位。以今日盘间高位计算，台币一度涨约0.76%，是近来少见的涨幅，但仍不如韩元 早盘逾1%的涨幅。
美元指数 亚洲早盘在94.175附近交投，隔夜一度跌至93.979。
市场人士预估，今日台币将在31.380-31.500间交投。早盘台币主要交易区间落在31.410-31.480；上交易日区间则在31.521-31.581。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，隔夜及早盘走势也明显大幅震荡。美元/台币上日尾盘六个月天期以下全数罕见转为溢价，但早盘仅有两个月期以下仍维持微幅溢价，美元涨势消逝迅速。一个月远汇报价 暂在31.482/31.507左右，上日纽约盘收在31.300。
交易员预测今日集中交易区间：
• 31.380-31.500
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