台湾债市：财政部请央行研议取消单一金融机构公债得标不超过发行额1/3上限

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透台北2月13日 - 台湾财政部国库署长凌忠嫄表示，已委请央行研议是否取消单一金融机构的公债得标金额不得超过发行额1/3的限制。
中央银行周五针对路透查询此事之后表示，财政部已告知此事，央行内部将会研议相关规定。
本周二财政部标售的30年期长债，意外出现投标倍数为0.99倍、甚至不足预定发行额的情况。主要因为去年起台湾美元债发行火热，而这部分的持有又不纳入寿险业投资海外金额上限，这让寿险业等长线的买方弃台债、就美元债，造成长券端殖利率有走高情况。
台湾财政今年在公债市场频频入市截标，引发市场不小的后遗症。不但交易商纷纷退出发行前交易(when-issued)，截标也造成流动筹码变少，次级市场交投转趋冷清。长期而言，将降低投资人参与投标意愿，最终让国库陷入筹资困境。
台湾柜台买卖中心（柜买中心，OTC）周三发布新闻稿指出，将研议提出公债标售制度改进建议，以降低公债截标发生频率。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)