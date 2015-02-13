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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 10:40 BJT

台湾债市：财政部请央行研议取消单一金融机构公债得标不超过发行额1/3上限

路透台北2月13日 - 台湾财政部国库署长凌忠嫄表示，已委请央行研议是否取消单一金融机构的公债得标金额不得超过发行额1/3的限制。

中央银行周五针对路透查询此事之后表示，财政部已告知此事，央行内部将会研议相关规定。

本周二财政部标售的30年期长债，意外出现投标倍数为0.99倍、甚至不足预定发行额的情况。主要因为去年起台湾美元债发行火热，而这部分的持有又不纳入寿险业投资海外金额上限，这让寿险业等长线的买方弃台债、就美元债，造成长券端殖利率有走高情况。

台湾财政今年在公债市场频频入市截标，引发市场不小的后遗症。不但交易商纷纷退出发行前交易(when-issued)，截标也造成流动筹码变少，次级市场交投转趋冷清。长期而言，将降低投资人参与投标意愿，最终让国库陷入筹资困境。

台湾柜台买卖中心（柜买中心，OTC）周三发布新闻稿指出，将研议提出公债标售制度改进建议，以降低公债截标发生频率。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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