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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 10:39 BJT

韩国汇市：韩元自五周低点反弹，美国经济数据不佳拉低美元

路透首尔2月13日 - 韩元兑美元 周五自五周低位反弹，受日圆
上涨提振，并反映了美元全线疲态。之前美国公布经济数据疲弱。
    
    0200GMT，韩元兑美元 报1,099.7，周四时收在1,110.7。
    
    周四数据显示，美国零售销售与初请失业金人数均低于预期，令近期
围绕美国经济的乐观人气有所降温。
    
    日圆上涨为韩元提供支持，同时也减轻了韩国金融当局干预市场以限
制韩元升值的风险，因此投资者可以更加轻松地买入韩元。
    
    日圆/韩元 报9.2419，进一步远离9.1的危险关口。
    
                                 0200GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元          　   1,099.7       1,110.7
    日圆/韩元        9.2419/491        9.2399
    韩国公债期货 *       　  108.43        108.36
    韩国综合股价指数   　 1,948.39      1,941.63
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
      
      
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CN]
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CN]
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 (编译 洪曦; 审校 于春红)
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