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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 10:50 BJT

路透调查：韩国央行2月料将维持利率不变，但最快在3月降息

* 32名分析师中有30位预期下周二会按兵不动

* 22名中有19位认为2月或稍后会减息

* 韩国央行2月17日召开议息会议

路透首尔2月13日 - 韩国央行下周二料会维持利率不变，因正研判海外货币政策变动带来的影响。不过为推动经济增长，预期韩国央行未来数月将会降息。

路透调查显示，受访的32位分析师中，有30位预期韩国央行将连续第四个月维持利率在2.00%。

其他两位分析师表示，央行将会在本月降息25个基点至1.75%纪录低位。

韩国央行历来在重大节日前鲜少有利率动作，2月的政策会议恰巧落在为期三日的农历新年假期前一天。

当问及央行在2月会议后的下一步政策举动时，22位分析师给出了明确回答，其中有17位称央行最快将在3月降息，因该国经济复苏力度仍充斥着不确定性。

其他分析师预期，今年余下的时间都会维持利率不变，甚至在临近年底时会加息。

“在全球货币政策放缓的大环境下，对韩国减息的押注越来越多，不过本周韩国企划财政部长官本周给这些预期泼了冷水。”Meritz Securities固定收入策略师Ough Chang-sup说道。

“如果本月投票是一致通过，市场人士将收起对未来降息的期望，如若不然，我们预期3月将会降息。”

韩国企划财政部长官崔炅焕周一对路透表示，韩国利率政策可能会在一段时间内保持不变，该国经济将继续以稳健的步伐复苏，通胀率将保持稳定。 (完)

(编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)
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