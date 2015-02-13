路透调查：韩国央行2月料将维持利率不变，但最快在3月降息

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
* 32名分析师中有30位预期下周二会按兵不动
* 22名中有19位认为2月或稍后会减息
* 韩国央行2月17日召开议息会议
路透首尔2月13日 - 韩国央行下周二料会维持利率不变，因正研判海外货币政策变动带来的影响。不过为推动经济增长，预期韩国央行未来数月将会降息。
路透调查显示，受访的32位分析师中，有30位预期韩国央行将连续第四个月维持利率在2.00%。
其他两位分析师表示，央行将会在本月降息25个基点至1.75%纪录低位。
韩国央行历来在重大节日前鲜少有利率动作，2月的政策会议恰巧落在为期三日的农历新年假期前一天。
当问及央行在2月会议后的下一步政策举动时，22位分析师给出了明确回答，其中有17位称央行最快将在3月降息，因该国经济复苏力度仍充斥着不确定性。
其他分析师预期，今年余下的时间都会维持利率不变，甚至在临近年底时会加息。
“在全球货币政策放缓的大环境下，对韩国减息的押注越来越多，不过本周韩国企划财政部长官本周给这些预期泼了冷水。”Meritz Securities固定收入策略师Ough Chang-sup说道。
“如果本月投票是一致通过，市场人士将收起对未来降息的期望，如若不然，我们预期3月将会降息。”
韩国企划财政部长官崔炅焕周一对路透表示，韩国利率政策可能会在一段时间内保持不变，该国经济将继续以稳健的步伐复苏，通胀率将保持稳定。 (完)
(编译 孙茉莉; 审校 蔡美珍)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率