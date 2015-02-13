香港个股：中芯国际拟向国家集成电路产业基金配售近31亿港元股份

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港2月13日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际 称，拟向中国国家集成电路产业投资基金配售近31亿港元的股份，使之取代中投公司 成为中芯国际的第二大股东。
国家集成电路产业投资基金于去年9月注册成立，主要透过多种途径投于芯片生产、芯片设计、包装测试以及设备及材料为主，基金投资者包括国开金融、中国烟草总公司、北京亦庄国际投资、中国移动通信集团公司、上海国盛（集团）、北京紫光通信科技集团及华芯投资管理等。
中芯国际首席执行官兼执行董事邱慈云在一份声明中表示，与产业投资基金的合作，将促使中芯国际更好地发展技术及扩充产能，在中国和世界集成电路行业扮演更重要的角色。
“我们很高兴获得产业投资基金的认可和投资，这彰显了中芯国际在中国半导体生态系统里的重要作用。”他并说。
根据协议，中芯国际将向产业投资基金发行47亿股新股，每股0.6593港元，总代价30.987亿港元。
假设中芯国际主要股东大唐电信和中投公司没有行使优先认购权，产业投资基金在中芯国际的持股比例将为11.58%；如果两名主要股东全面行使优先认购权增持股份，则产业投资基金的持股比例将为11.03%。
配售价较周四收市价折让约7.1%。香港时间10:36，中芯国际持平于0.71港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率