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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 10:43 BJT

香港个股：中芯国际拟向国家集成电路产业基金配售近31亿港元股份

路透香港2月13日 - 中国最大芯片代工企业--中芯国际 称，拟向中国国家集成电路产业投资基金配售近31亿港元的股份，使之取代中投公司 成为中芯国际的第二大股东。

国家集成电路产业投资基金于去年9月注册成立，主要透过多种途径投于芯片生产、芯片设计、包装测试以及设备及材料为主，基金投资者包括国开金融、中国烟草总公司、北京亦庄国际投资、中国移动通信集团公司、上海国盛（集团）、北京紫光通信科技集团及华芯投资管理等。

中芯国际首席执行官兼执行董事邱慈云在一份声明中表示，与产业投资基金的合作，将促使中芯国际更好地发展技术及扩充产能，在中国和世界集成电路行业扮演更重要的角色。

“我们很高兴获得产业投资基金的认可和投资，这彰显了中芯国际在中国半导体生态系统里的重要作用。”他并说。

根据协议，中芯国际将向产业投资基金发行47亿股新股，每股0.6593港元，总代价30.987亿港元。

假设中芯国际主要股东大唐电信和中投公司没有行使优先认购权，产业投资基金在中芯国际的持股比例将为11.58%；如果两名主要股东全面行使优先认购权增持股份，则产业投资基金的持股比例将为11.03%。

配售价较周四收市价折让约7.1%。香港时间10:36，中芯国际持平于0.71港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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