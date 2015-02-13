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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 14:00 BJT

台湾股市：马年封关日收红，羊年首周有机会挑战9,600点

路透台北2月13日 - 台湾股市周五在马年封关日见红收高，但幅度不大。分析师指出，今日在国际不利因素发展趋于正向之际，由美股收高持续带动外资小量加码，盘面没有利空而稳健收高。预料年假过后，若国际市场没有重大利空，开出平高盘机会很高。

台湾加权股价指数 收高0.35%，报9,529.51点；成交初值 为761.31亿台币，上交易日修正后为769.60亿。

〞希腊和乌克兰议题都往正面方向发展，只要这两个变数没有太大疑虑，年后是有机会挑战9,600点。〞台新投顾分析师黄文清说。

国泰证期顾问处协理简伯仪也指出，从外资年前动作看来，仍对台股保持青睐，年后第一个交易日(24日)为台指期结算日，预料外资也会拉高结算，不必过于担心外资动能。

他预估，羊年首周三个交易日，台股指数有机会在月线9,400点和去年高位9,600点附近来回，年假中受惠消费增加的观光及游乐园相关个股有机会率先表现。

亚洲股市今日多数上涨。本地时间13:52时，由沪综指 走高1.65%领涨。(完)
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