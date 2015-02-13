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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 14:40 BJT

法国数据：第四季GDP较前季增长0.1%，符合预期

路透2月13日 - 法国国家统计局周五公布的初值显示，法国经济第四季较前季增长0.1%，符合分析师的预估。

路透调查访问的33位分析师平均预测第四季增长0.1%。

这一结果意味着，法国经济去年全年增长率为0.4%，达到了政府对全年增长率的预估。

贡献度细节相关图表请点选

link.reuters.com/pyx28s

更多细节请参阅INSEE网站

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(完) (编译 徐文焰；审校 龚芳)
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