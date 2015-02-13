更新版 1-台湾债市：央行将研议取消单一机构标得公债不过1/3上限，料能缓解截标频率

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(新增官员回应)
路透台北2月13日 - 台湾财政部国库署长凌忠嫄对路透表示，已委请央行研议是否取消单一金融机构的公债得标金额不得超过发行额1/3的限制；若此限制能获取消，可能缓解近期公债标售截标频频的现况。
中央银行周五针对路透查询此事之后表示，财政部已告知此事，央行内部将会研议相关规定。央行也表示，这个单一金融机构得标不能超过1/3这个规定已是行之有年，主要也是希望可以分散持有机构，像美国也规定单一金融机构不得持有单一期公债发行额的35%。
目前财政部官员表示，台湾公债市场中以中华邮政对公债需求度很高，是主要受此限制的金融机构；此外寿险业偶也发生对长债需求度较高，较可能面临到1/3的限制的情况。
台湾公债次级交易市场周五封关日交投冷清依旧，开盘逾一小时，指标五年、10年公债均无成交。交易员表示，受交割限制影响，多数交易商已提早休假，预料今日交易量维持极低量水准。
凌忠嫄说，〞我们已口头告知央行请央行研究，之后会正式行文。〞
财政部今年至2月初为止已标售四期公债，其中的三期财政部入市截标。相较去年全年财政部仅截标了四次，截标频率有攀高趋势。
本周二财政部标售的30年期长债，意外出现投标倍数为0.99倍、甚至不足预定发行额的情况。主要因为去年起台湾美元债发行火热，而这部分的持有又不纳入寿险业投资海外金额上限，这让寿险业等长线的买方弃台债、就美元债，造成长券端殖利率有走高情况。
台湾财政今年在公债市场频频入市截标，引发市场不小的后遗症。不但交易商纷纷退出发行前交易(when-issued)，截标也造成流动筹码变少，次级市场交投转趋冷清。长期而言，将降低投资人参与投标意愿，最终让国库陷入筹资困境。
台湾柜台买卖中心（柜买中心，OTC）周三发布新闻稿指出，将研议提出公债标售制度改进建议，以降低公债截标发生频率。 (完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率