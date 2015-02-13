更新版 1-台湾债市：央行将研议取消单一机构标得公债不过1/3上限，料能缓解截标频率

(新增官员回应)

路透台北2月13日 - 台湾财政部国库署长凌忠嫄对路透表示，已委请央行研议是否取消单一金融机构的公债得标金额不得超过发行额1/3的限制；若此限制能获取消，可能缓解近期公债标售截标频频的现况。

中央银行周五针对路透查询此事之后表示，财政部已告知此事，央行内部将会研议相关规定。央行也表示，这个单一金融机构得标不能超过1/3这个规定已是行之有年，主要也是希望可以分散持有机构，像美国也规定单一金融机构不得持有单一期公债发行额的35%。

目前财政部官员表示，台湾公债市场中以中华邮政对公债需求度很高，是主要受此限制的金融机构；此外寿险业偶也发生对长债需求度较高，较可能面临到1/3的限制的情况。

台湾公债次级交易市场周五封关日交投冷清依旧，开盘逾一小时，指标五年、10年公债均无成交。交易员表示，受交割限制影响，多数交易商已提早休假，预料今日交易量维持极低量水准。

凌忠嫄说，〞我们已口头告知央行请央行研究，之后会正式行文。〞

财政部今年至2月初为止已标售四期公债，其中的三期财政部入市截标。相较去年全年财政部仅截标了四次，截标频率有攀高趋势。

本周二财政部标售的30年期长债，意外出现投标倍数为0.99倍、甚至不足预定发行额的情况。主要因为去年起台湾美元债发行火热，而这部分的持有又不纳入寿险业投资海外金额上限，这让寿险业等长线的买方弃台债、就美元债，造成长券端殖利率有走高情况。

台湾财政今年在公债市场频频入市截标，引发市场不小的后遗症。不但交易商纷纷退出发行前交易(when-issued)，截标也造成流动筹码变少，次级市场交投转趋冷清。长期而言，将降低投资人参与投标意愿，最终让国库陷入筹资困境。