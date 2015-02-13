表格：德国第四季GDP初值较前季增长0.7%，全年成长率1.6%

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透柏林2月13日 - 德国联邦统计局周五公布： * 德国第四季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.7%- -联邦统计局(路透调查预估为增长0.3%) * 德国第四季未经季节调整GDP初值为较上年同期增长1.6%--联邦统 计局(预估为增长1.0%) * 德国2014年第三季经调整的GDP确认为较前季增长0.1% * 德国2014年第三季未经调整的GDP确认为较上年增长1.2% * 2014年全年GDP增长1.6% * 经济在夏季放缓后于年底企稳 * 内需尤其是民间消费是推动第四季经济增长的主要力量，设备和建 筑投资亦上升 以下为详细数据(%,括号内数据为前值): 德国实质GDP 较上季变动 较上年同期变动 2014第四季 +0.7 +1.6 2014第三季 +0.1 +1.2 2014第二季 -0.1 +1.0 2014第一季 +0.8 +2.6 2013第四季 +0.4 +1.0 2013第三季 +0.3 +0.8 2013第二季 +0.8 +0.5 2013第一季 -0.4 -1.8 注：较前季数据经过季节和工作日因素调整。(完) (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)