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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 15:13 BJT

表格：德国第四季GDP初值较前季增长0.7%，全年成长率1.6%

路透柏林2月13日 - 德国联邦统计局周五公布：
    
    * 德国第四季经季节调整国内生产总值(GDP)初值为较前季增长0.7%-
-联邦统计局(路透调查预估为增长0.3%)
    * 德国第四季未经季节调整GDP初值为较上年同期增长1.6%--联邦统
计局(预估为增长1.0%)
    * 德国2014年第三季经调整的GDP确认为较前季增长0.1%
    * 德国2014年第三季未经调整的GDP确认为较上年增长1.2%
    * 2014年全年GDP增长1.6%
    * 经济在夏季放缓后于年底企稳
    * 内需尤其是民间消费是推动第四季经济增长的主要力量，设备和建
筑投资亦上升
    
    以下为详细数据(%,括号内数据为前值):
    
    德国实质GDP     较上季变动   较上年同期变动
    2014第四季          +0.7        +1.6
    2014第三季          +0.1        +1.2
    2014第二季          -0.1        +1.0
    2014第一季          +0.8        +2.6
    2013第四季          +0.4        +1.0
    2013第三季          +0.3        +0.8
    2013第二季          +0.8        +0.5
    2013第一季          -0.4        -1.8
    
    注：较前季数据经过季节和工作日因素调整。(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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