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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 15:08 BJT

表格：德国1月批发物价较上年同期下降2.6%，创五年来最大降幅

路透柏林2月13日 - 德国联邦统计局周五公布，德国1月趸售(批发)
物价较前月下滑0.4%，较上年同期下降2.6%，12月分别为下滑1.0%和下滑
2.3%。
    
    具体数据如下:
    德国趸售物价            2015年1月  2014年12月  2014年1月
      较上月(%)                 -0.4       -1.0       -0.1
      较上年同期(%)             -2.6       -2.3       -1.7
      WPI(基期为2010年)        103.7      104.1      106.5 
    
    注：统计局称，1月同比降幅为五年来最大。(完)
  
 (编译 蔡美珍；审校 徐文焰)
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