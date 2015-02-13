美国个股：摩根大通两名与亚洲聘雇调查有关的高管将离职--WSJ

路透2月13日 - 华尔街日报引述熟知内情人士说法指出，摩根大通 两名高管将离职，这两名高管均牵涉亚洲招聘行为调查。

报导称，摩根大通亚太投资银行副董事长Todd Marin、以及亚洲投资银行副董事长Catherine Leung，将在未来几周离职。

这两位高管并未遭到行为不当的指控，但他们很快会被授予股权期权。报导指出，摩根大通不希望两人获得股票期权，希望能够加以冻结直到调查有定论。

Marin在摩根大通任职近27年，是与这起调查相关而离职的最高阶主管之一。

调查中的主要人物方方于2014年3月离职，先前一直是Marin的下属。Leung与方方和Marin有职务上的密切往来。

目前尚未取得摩根大通的评论。

摩根大通正在接受美国当局的深入调查，调查摩根大通等银行业者在亚洲的招聘行为。报导指出，这起调查要厘清的主要问题，在于摩根大通是否为中国高官子女提供就业机会，以换取利润丰厚的委托案。