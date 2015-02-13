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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 11:10 BJT

《全球市场》亚股跳涨，因乌东停火且希腊问题有解决希望

日圆兑美元 攀升至118.95，脱离周三所及的五周低点120.48。

英镑跳涨，此前英国央行上调英国经济增长和通胀率预估，英镑兑美元 周四触及六周高点1.5415。最新报1.5385。

疲弱美国经济数据亦支撑了美国公债价格，10年期公债 收益率触及1.986%，脱离周四所及的六周高点2.049%。

油价走坚，此前业内大幅削减支出，以及美元下滑带动油价上涨。布兰特原油期货 持于每桶59.10美元。(完)

(编译 王颖/杜明霞/许娜/陈宗琦/张若琪/孙茉莉; 审校 张涛/张荻/龚芳/王兴亚/张明钧)
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