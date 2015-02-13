全球金属：美国指控中国补贴出口业的贸易争端可能殃及铝制品

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透墨尔本2月12日 - 美国针对中国补贴出口行业发起法律行动,其中铝产品也是目标之一，引发业界再次担心中国可能砍掉铝制品出口退税。该项退税举措有利于提振出口并缓解了亚洲供应短缺的情况。
2月11日，美国就中国外贸转型升级示范基地和公共服务平台补贴措施提起世贸组织争端解决机制下的磋商请求，指称中国通过外贸转型升级示范基地和公共服务平台向企业提供世贸规则禁止的出口补贴。
美方指称，中国补贴行业的范围涵盖先进原物料以及特殊钢、钛及铝金属制品。
“中国基本金属行业今日仍十分活跃，这要归功于债务豁免、政府补贴电费、低利率贷款等等，”位于北京的铝谘询机构AZ China总经理Paul Adkins说。
Adkins说，尽管任何政策行动可能都得花上数年才能完成，但铝产品出口成为美方指控的目标之一，或将增加中国决策者取消半成品出口增值税退税的压力。
“政府对增值税退税措施做出一些调整，这并非是不能想像的事...这已经在(决策者的)的议程，因为他们得想办法支持本国行业。”Adkins说。他表示，取消该项退税将耗尽区域内的铝，从而支撑溢价。(完)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率