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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 17:09 BJT

台湾新债：日本瑞穗证券将发行2.35亿美元零息债，30年以4.5%定价

路透台北2月13日 - 台湾凯基证券周五表示，台湾国际板债券将出现首家日本证券公司发行人。日本瑞穗金融集团 旗下瑞穗证券将发行2.35亿美元零息债，30年期以隐含年利率(IRR)4.5%定价。

该债券由凯基证券承销，将于3月3日发行。凯基证券并指出，该债券附有五年内发行人不赎回条款，此后每年发行人得选择是否赎回。

此前台湾国际板曾有日系Nomura International Funding Pte.及野村国际银行在台湾发债，但未有日本证券公司来台发债。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见

(记者 林妙容; 审校 杨淑祯)
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