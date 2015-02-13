《分析》希腊民众厌倦紧缩政策，但离开欧元的日子也不会好过

希腊所需的油气几乎都要依靠进口，而且将不得不使用新货币购买以美元或欧元计价的能源。

去年希腊在能源进口一项上支付了75亿欧元，大概占到同期国内生产总值的5%左右。若货币大幅贬值该数字可能翻倍，而且这还没考虑到GDP萎缩的影响。

除旅游和国际船运外，希腊退出欧元区的受益者还将包括橄榄油、水果、酸奶和建筑材料的生产商，制药业或许也会从中分得一杯羹，因为该行业产品的出口价格将变得更便宜。

但希腊仍有超过160亿欧元的贸易逆差，相当于目前GDP的11%左右。

**资金是否外逃**

据信很多希腊富豪已将资金转到国外，这一趋势自2010年开始，到2012年达到定峰。最近的数据显示，银行账户资金正在减少，不过这些钱还留在希腊。“目前希腊的情况是，人们可能把钱藏在了床垫下或是别的什么地方，”CrossBorder Capital的Michael Howell说道。

此外企业的作法也存在差异。一家拥有国际业务的企业高管说道，该公司在2012年就开始将资金转移至国外，当时希腊第一次差点退出欧元区。不过希腊国内一家公司的人士表示，该公司的资金还留在国内。(完)