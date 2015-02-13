《分析》希腊民众厌倦紧缩政策，但离开欧元的日子也不会好过

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
希腊所需的油气几乎都要依靠进口，而且将不得不使用新货币购买以美元或欧元计价的能源。
去年希腊在能源进口一项上支付了75亿欧元，大概占到同期国内生产总值的5%左右。若货币大幅贬值该数字可能翻倍，而且这还没考虑到GDP萎缩的影响。
除旅游和国际船运外，希腊退出欧元区的受益者还将包括橄榄油、水果、酸奶和建筑材料的生产商，制药业或许也会从中分得一杯羹，因为该行业产品的出口价格将变得更便宜。
但希腊仍有超过160亿欧元的贸易逆差，相当于目前GDP的11%左右。
**资金是否外逃**
据信很多希腊富豪已将资金转到国外，这一趋势自2010年开始，到2012年达到定峰。最近的数据显示，银行账户资金正在减少，不过这些钱还留在希腊。“目前希腊的情况是，人们可能把钱藏在了床垫下或是别的什么地方，”CrossBorder Capital的Michael Howell说道。
此外企业的作法也存在差异。一家拥有国际业务的企业高管说道，该公司在2012年就开始将资金转移至国外，当时希腊第一次差点退出欧元区。不过希腊国内一家公司的人士表示，该公司的资金还留在国内。(完)
(编译 张涛/张若琪/龚芳/孙茉莉; 审校 李婷仪/许娜/王颖/徐文焰)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)