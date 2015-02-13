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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 11:21 BJT

台湾债市：RP利率持稳，投信遭赎回状况未改善

路透台北2月13日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五持稳。交易员表示，受30年公债交割以及企业发放年终奖金等影响，投信端资金仍不稳定，但因银行相对宽松，因此无碍调度。

他们指出，由于部分证券商因应封关已不承作下周一、二的RP，因此资金转向票券商，不过票券商为避免落点过度集中，也要求客户落到年后，整体市况尚称平稳。

〞今天有点紧，基金赎回不少。〞一大型券商交易员说。

今日证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，跨农历年成交区间在0.54-0.55%；公司债RP主要成交在0.63-0.64%，跨农历年RP主交投在0.64-0.65%，大致同于上日。

大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率则成交在0.40-0.50%，跨农历年成交区间在0.46-0.51%；公司债附买回利率成交约在0.50-0.56%，跨农历年成交区间在0.56-0.57%，跟上日报价相似。

今日有310.003亿台币30年公债 交割，并有公债付息12.25亿台币。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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