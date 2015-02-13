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货币新闻 | 2015年 2月 13日 星期五 17:08 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月13日

路透2月13日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           295,300            +2,550
    锡            11,500              -410
    铅           213,675              -350
    锌           595,075            -3,500
    铝         3,982,775            -5,925
    镍           426,228              +918
    铝合金        26,500              持平
    NASAA         76,920              -260
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种  库存数  库存分布      品种  库存数据   库存分布
       据                                     
 铜    <MCU-S  <0#MCUSTX-LO  铅    <MPB-STOC  <0#MPBSTX-LOC
       TOCKS>  C-GRD>              KS>        -GRD>
 铝    <MAL-S  <0#MALSTX-LO  锡    <MSN-STOC  <0#MSNSTX-LOC
       TOCKS>  C-GRD>              KS>        -GRD>
 锌    <MZN-S  <0#MZNSTX-LO  铝合  <MAA-STOC  <0#MAASTX-LOC
       TOCKS>  C-GRD>        金    KS>        -GRD>
 镍    <MNI-S  <0#MNISTX-LO  NASA  <MNA-STOC  <0#MNASTX-LOC
       TOCKS>  C-GRD>        A     KS>        -GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王颖；审校 徐文焰)
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