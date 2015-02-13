表格：LME金属库存最新变化--2月13日

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透2月13日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 295,300 +2,550 锡 11,500 -410 铅 213,675 -350 锌 595,075 -3,500 铝 3,982,775 -5,925 镍 426,228 +918 铝合金 26,500 持平 NASAA 76,920 -260 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数 库存分布 品种 库存数据 库存分布 据 铜 <MCU-S <0#MCUSTX-LO 铅 <MPB-STOC <0#MPBSTX-LOC TOCKS> C-GRD> KS> -GRD> 铝 <MAL-S <0#MALSTX-LO 锡 <MSN-STOC <0#MSNSTX-LOC TOCKS> C-GRD> KS> -GRD> 锌 <MZN-S <0#MZNSTX-LO 铝合 <MAA-STOC <0#MAASTX-LOC TOCKS> C-GRD> 金 KS> -GRD> 镍 <MNI-S <0#MNISTX-LO NASA <MNA-STOC <0#MNASTX-LOC TOCKS> C-GRD> A KS> -GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)