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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 11:39 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--2月13日

　新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日

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暂缓发行 深 奥赛康 300361 5,546.6 72.99 67 中金公司 --

暂缓发行 深 慈铭体检 002710 不超过3,700 -- -- 海通证券 --

暂缓发行 深 宏良股份 002720 3,710 16.18 15.25 华龙证券 --

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新股上市:

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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商

-- 深 环能科技 1,800 15.21 22.97 中信建投

-- 深 光华科技 3,000 12.31 22.80 广发证券

-- 深 仙坛股份 3,985 5.28 22.96 民生证券

-- 深 五洋科技 2,000 8.27 22.59 海通证券

-- 深 力星股份 2,800 9.13 22.83 海通证券

-- 深 博 世 科 1,550 10.00 22.97 国金证券

-- 深 鲁 亿 通 2,200 10.30 22.89 国信证券

-- 深 唐德影视 2,000 22.83 22.96 齐鲁证券

-- 深 红相电力 2,217 10.46 18.34 长江证券

-- 深 天孚通信 1,859 21.41 18.78 东吴证券

-- 深 三圣特材 2,400 20.37 21.22 申银万国　

-- 深 富煌钢构 3,034 7.22 22.24 平安证券

-- 深 木 林 森 4,450 21.50 22.83 平安证券

-- 沪 共进股份 7,500 11.95 19.27 国信证券

-- 沪 济民制药 4,000 7.36 22.96 安信证券

-- 沪 维力医疗 2,500 15.40 22.87 齐鲁证券

-- 沪 杭电股份 5,335 11.65 22.84 华林证券

-- 沪 好 莱 客 2,450 19.57 19.00 广发证券

-- 沪 益丰药房 4,000 19.47 22.93 中信证券

-- 沪 东兴证券 50,000 9.18 22.97 瑞银证券

-- 沪 弘讯科技 5,010 10.60 22.97 西南证券

-- 沪 柯 利 达 3,000 17.20 22.93 东吴证券

-- 沪 银龙股份 5,000 13.79 22.61 海通证券

-- 沪 继峰股份 6,000 7.97 17.33 东方花旗

　　注: 1.本表包括新股发行及上市。 　　 2.*代表有更新。(完) (发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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