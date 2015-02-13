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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 11:26 BJT

香港热股：上海证大获东方资产入主成控股股东，复牌股价大涨42%

路透香港2月13日 - 中国房地产商--上海证大房地产 获中国东方资产管理斥资近14.9亿港元入主为控股股东，公司停牌三周后，周五恢复买卖，股价最多曾大涨42%。

上海证大的声明称，中国东方资产管理公司全资拥有的中国东方资产管理（国际）控股有限公司上月底按每股0.2港元向公司原大股东兼主席戴志康收购逾62.5亿股上海证大股份，相当于已发行股本42.03%。此外，东方资产国际以同样作价向另一股东蒋蔚婷收购8%上海证大股份。

完成后，东方资产国际将持有上海证大50.03%权益，并将向其他股东按每股0.2港元提出无条件强制现金金要约。股份收购价较公司停牌前最后报价0.183港元溢价约9.3%。

上海证大今天复牌股价最多曾大涨42%至0.26港元，为自2011年5月以来高位。香港时间11:12涨幅收敛至17.5%。

中国东方资产管理公司成立于1999年，是经国务院及中国人民银行批准设立，具有独立法人资格的国有独资金融企业。东方资产国际为其全资附属公司。

公司声明称，东方资产国际近年一直积极投资房地产业务，并认为上海证大目前之业务有潜在升值空间。作为中国东方资产之附属公司，依凭可供动用之资本资源及商机，其拟向证大营运提供持续之财务及商业支持，以实现长期可持续增长。

东方资产国际将继续发展上海证大的平台，并拟于要约截止后维持其上市地位。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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