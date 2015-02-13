香港热股：上海证大获东方资产入主成控股股东，复牌股价大涨42%

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透香港2月13日 - 中国房地产商--上海证大房地产 获中国东方资产管理斥资近14.9亿港元入主为控股股东，公司停牌三周后，周五恢复买卖，股价最多曾大涨42%。
上海证大的声明称，中国东方资产管理公司全资拥有的中国东方资产管理（国际）控股有限公司上月底按每股0.2港元向公司原大股东兼主席戴志康收购逾62.5亿股上海证大股份，相当于已发行股本42.03%。此外，东方资产国际以同样作价向另一股东蒋蔚婷收购8%上海证大股份。
完成后，东方资产国际将持有上海证大50.03%权益，并将向其他股东按每股0.2港元提出无条件强制现金金要约。股份收购价较公司停牌前最后报价0.183港元溢价约9.3%。
上海证大今天复牌股价最多曾大涨42%至0.26港元，为自2011年5月以来高位。香港时间11:12涨幅收敛至17.5%。
中国东方资产管理公司成立于1999年，是经国务院及中国人民银行批准设立，具有独立法人资格的国有独资金融企业。东方资产国际为其全资附属公司。
公司声明称，东方资产国际近年一直积极投资房地产业务，并认为上海证大目前之业务有潜在升值空间。作为中国东方资产之附属公司，依凭可供动用之资本资源及商机，其拟向证大营运提供持续之财务及商业支持，以实现长期可持续增长。
东方资产国际将继续发展上海证大的平台，并拟于要约截止后维持其上市地位。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率