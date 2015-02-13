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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 11:45 BJT

《全球汇市》疲弱数据令美元陷入守势，欧元暂获喘息之机

希腊问题本周无法达成共识，希腊和欧元区财政官员周一将再度寻求弥平歧见。

“这场会议可能成为媒体头条新闻。同时，由于3月偿债期限将至，很难想像希腊会毫无动作。希腊可能释出风向球测试‘三大金主’的回应，”Brown Brothers Harriman高级外汇分析师Masashi Murata说。

“所以周末时可能会有一些风吹草动。欧元反弹之后也许很难再做空，但想搭上欧元上涨列车也可能得三思。”

英镑仍偏多，英国央行周四表示通胀有望重返2%目标，这使得外界预期英国央行仍有可能在2016年初升息。

英镑兑美元 交投在隔夜触及的六周高位1.5415美元附近。

英镑兑欧元 报在0.7414英镑，隔夜曾触及七年高点0.7371。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1400 1.1402 -0.02 -5.76 1.2097

美元/日圆 118.92 119.10 -0.15 -0.64 119.68

欧元/日圆 135.57 135.80 -0.17 -6.36 144.78

美元/瑞郎 0.9284 0.9308 -0.26 -6.61 0.9941

英镑/美元 1.5391 1.5382 +0.06 -1.17 1.5573

美元/加元 1.2512 1.2503 +0.07 +7.69 1.1618

澳元/美元 0.7749 0.7733 +0.21 -5.13 0.8168

新西兰元/美元 0.7423 0.7423 +0.00 -4.80 0.7797

澳元/日圆 92.150 92.100 +0.05 -5.73 97.750

新西兰元/日圆 88.270 88.410 -0.16 -5.40 93.310

英镑/日圆 183.03 183.20 -0.09 -1.80 186.38

澳元/新西兰元 1.0435 1.0411 +0.23 -0.32 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 许娜/郑茵/陈宗琦/李婷仪 审校 张若琪/张荻/龚芳)
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