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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 12:00 BJT

中国债市动态：现券保持强势，宽松政策仍可期多头热情不退

路透北京2月13日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率延续下探走势，宽松政策预期仍在，加之资金供求关系渐趋平衡继续推动现券强势；不过由于春节长假将至交投渐淡，IRS较平稳。

交易员表示，目前货币政策仍存放松空间，料一季度债市向好仍无忧，但更长期的走势还需观察中国经济形势演变。

“taken(买盘)挺多的，大家都在赌降息，都不想空仓。”北京一银行交易员称。

华中一券商交易员表示，IRS方面，目前定位偏低下行动力暂不足，不过节后资金面将进一步回归宽松，加上对政策的预期，IRS后续料还有向下空间。

剩余期限近10年的国开行140229券最新报价收益率 在3.71%/3.69%，上日尾盘为3.73%/3.715%。

国债期货主力合约TF1506 早盘收报99.102元，较上日结算价涨0.04元或0.04%。(完) (发稿 华小萌；; 审校 边竞/杨淑祯)
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