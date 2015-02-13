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亚洲 | 2015年 2月 13日 星期五 11:40 BJT

中国货币市场：IPO申购资金回流但节前备付需求仍在，隔夜资金较抢手

路透上海2月13日 - 中国银行间资金市场周五主要回购利率涨跌互现，今日有逾万亿元IPO申购资金回流，但因春节前现金备付需求仍在，流动性并未现明显转暖，而隔夜资金较为抢手。

交易员指出，尽管资金面尚处紧平衡，但机构对于节前转暖仍有普遍预期，因此大多倾向借入成本较低的隔夜品种滚动，因此导致该期限资金显紧俏。

“今天感觉有些大行比较想出长一点的，三天、四天什么的，不太愿意出隔夜的，像我们现在缺口也小了一些，隔夜滚滚就够了，成本低不少，”华东一银行交易员称。

她并谈到，虽然有大量新股IPO资金退款，但今日资金面改善并不明显，可能主要还是由于银行为应对节前提现需求所致，“大家多备一点，怕不够用，谨慎点。”

本周合计有24家新股集中发行，周一至周四（9日-12日）每日都有新股发行，其中有17家网上申购日集中在周二，包括大盘股东兴证券，这17只新股冻结资金于今日解冻。 中国今年春节假期为2月18日至24日。

中国证券报报导称，本轮A股IPO新股申购单日冻结资金创近五年新高。据17只新股公布的网上申购和网下配售结果，该批新股申购当日（周二）合计冻结资金1.5万亿元人民币；但集中申购规模加大使打“新”股难度下降，17只新股平均中签率明显提升。

中国央行公开市场本周通过14天和21天逆回购，净投放量达到2,050亿元人民币，创下逾一年以来新高。另外，央行今年提早启动逆回购，拉长供给时间，加之有SLF、MLF等工具配合使用，公开市场操作压力有所减轻。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.1267 3.0593 +6.74

七天 4.6198 4.6309 -1.11

14天 4.7294 4.7747 -4.53

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.2650 16.1850 -1,192.00

七天 5.3000 8.1350 -283.50

14天 3.1000 4.4350 -133.50

回购定盘利率

其中:隔夜 3.2500 3.2200 +3.00

七天 4.6800 4.7000 -2.00

14天 5.0500 4.8300 +22.00

Shibor

其中:隔夜 3.0910 3.0580 +3.30

七天 4.6630 4.6020 +6.10

三个月 4.9000 4.9010 -0.10

----------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)
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